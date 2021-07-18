Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu - Son Dakika

Rize'de yaşanan sel felaketinin mağdurlarından Gülizar Karali'nin hacı olmak için biriktirerek karyolasının altına sakladığı para, karyola ile sel sularına kapıldı. Artık eve girmeyi bile istemeyen Karali yaşadığı duygusal çöküntüyü anlatırken, "Evimi görünce göğsümde bir ağrı oluyor" ifadelerini kullandı.

"EVE ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Karali, "Eve çıkmaya korkuyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, evi görmek istemiyorum. 55 yıldır bu evdeydim. Her şeyim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o parayı koyduğum yer denize gitti. Parayı karyolanın altına koymuştum, o karyola selde yatağı ile birlikte gitti. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirmiştim o parayı. Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim ki dedim gideyim hacılığımı edeyim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti onunla beraber giderim dedim. Öyle 5 kuruş 10 kuruş paramı yığdım, o da öyle gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti" cümleleriyle anlattı.

RİZE MİLLETVEKİLİ AVCI'DAN HAC SÖZÜ

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı sele maruz kalan evin olduğu bölgeyi ziyareti sırasında yaşlı kadına kendisini hacca gönderme sözü vererek "Senin hacılığını biz ayarlarız. Göndeririz seni. Eğer hacca gideceksen, senin hacılığını ben halledeceğim. Hacılık şu anda kapalı, açıldığı zaman ben halledeceğim" dedi.

EV VE ÖNÜNDEKİ 4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı sel ve heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak heyelanda kopan ev ile önündeki 4 katlı evin tahliye edileceğini dile getirdi. Bakan Kurum vatandaşların mağdur edilmeyeceğini, kendilerine yeni bina yapılacağı konusunda da telkinde bulundu.