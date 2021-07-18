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Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu - Son Dakika

Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu

18.07.2021 12:21

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü Ballıdere köyünde yarısı sele kapılan evde oturan 65 yaşındaki Gülizar Karali'nin en büyük hayali de sel sularına kapılarak kayboldu. Karali'nin hacca gidebilmek ümidiyle yıllardır biriktirdiği para, yaşanan felakette sel sularına kapılarak kayboldu.

Rize'de yaşanan sel felaketinin mağdurlarından Gülizar Karali'nin hacı olmak için biriktirerek karyolasının altına sakladığı para, karyola ile sel sularına kapıldı. Artık eve girmeyi bile istemeyen Karali yaşadığı duygusal çöküntüyü anlatırken, "Evimi görünce göğsümde bir ağrı oluyor" ifadelerini kullandı.

Sel felaketi, evinin yarısını da hacca gitmek için yıllardır biriktirdiği parayı da aldı götürdü

"EVE ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Karali, "Eve çıkmaya korkuyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, evi görmek istemiyorum. 55 yıldır bu evdeydim. Her şeyim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o parayı koyduğum yer denize gitti. Parayı karyolanın altına koymuştum, o karyola selde yatağı ile birlikte gitti. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirmiştim o parayı. Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim ki dedim gideyim hacılığımı edeyim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti onunla beraber giderim dedim. Öyle 5 kuruş 10 kuruş paramı yığdım, o da öyle gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti" cümleleriyle anlattı.

Sel felaketi, evinin yarısını da hacca gitmek için yıllardır biriktirdiği parayı da aldı götürdü

RİZE MİLLETVEKİLİ AVCI'DAN HAC SÖZÜ

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı sele maruz kalan evin olduğu bölgeyi ziyareti sırasında yaşlı kadına kendisini hacca gönderme sözü vererek "Senin hacılığını biz ayarlarız. Göndeririz seni. Eğer hacca gideceksen, senin hacılığını ben halledeceğim. Hacılık şu anda kapalı, açıldığı zaman ben halledeceğim" dedi.

Sel felaketi, evinin yarısını da hacca gitmek için yıllardır biriktirdiği parayı da aldı götürdü

EV VE ÖNÜNDEKİ 4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı sel ve heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak heyelanda kopan ev ile önündeki 4 katlı evin tahliye edileceğini dile getirdi. Bakan Kurum vatandaşların mağdur edilmeyeceğini, kendilerine yeni bina yapılacağı konusunda da telkinde bulundu.

Sel felaketi, evinin yarısını da hacca gitmek için yıllardır biriktirdiği parayı da aldı götürdü
Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu
Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu
Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu
Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu
Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu

Milletvekili, Rize, Hac, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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ŞU AN BURADASINIZ: Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu - Son Dakika
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