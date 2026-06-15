Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü - Son Dakika
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Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü

15.06.2026 20:56
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Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, sel sularının bastığı evde mahsur kalan Hanife Mazı ölümden döndü. Evin içine dolan suların boyun hizasına kadar yükseldiğini belirten Mazı, komşularının yardımıyla kurtulabildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri olan Özyurt Mahallesi’nde sel suları bir evin içinden geçti.

SU SEVİYESİ BOYNUNA KADAR ULAŞTI

O sırada evde bulunan Hanife Mazı, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sel sularının arka bahçeden bir anda eve dolduğunu belirten Mazı, kısa sürede yükselen su nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi.

Kapıyı açmaya çalıştığı sırada su seviyesinin boynuna kadar ulaştığını ifade eden Mazı, "Evimizin arka bahçesinden gelen sel suları bir anda içeriye girmeye başladı. Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalışırken su boynuma kadar geldi. Kendimi tekrar arka bahçeye attım, oradan da terasa çıktım. Daha sonra komşularımın yardımıyla bulunduğum yerden kurtarıldım" dedi.

Sel baskını nedeniyle evde bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Mazı, yaşadığı mağduriyetin büyük olduğunu söyledi.

HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Öte yandan Salihli Belediyesi ekipleri, selden zarar gören evde temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek, mağdur aileye her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. 

Kaynak: İHA

Salihli, Güncel, Manisa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Manisa Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü - Son Dakika

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