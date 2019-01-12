Son Dakika Haberleri: Sel Suları Köprüyü Aştı, Görenler Hatıra Fotoğrafı Çekildi

Sel Suları Köprüyü Aştı, Görenler Hatıra Fotoğrafı Çekildi

3 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Çaybaşı Deresi taşarak köprünün üzerine çıktı.

Sel Suları Köprüyü Aştı, Görenler Hatıra Fotoğrafı Çekildi, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Çaybaşı Deresi taşarak köprünün üzerine çıktı. Derenin yanında bulunan kafedeki vatandaşlar da taşan sularla hatıra fotoğrafı çekildi.

Manisa'da 3 gündür aralıksız yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde su baskınlarının yaşandığı Manisa'da Şehzadeler ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Suyolu Sokak üzerinde bulunan Çaybaşı Deresi de taştı. Spil Dağı'ndan gelen dere suları köprünün üzerine çıkarken adeta bir çağlayan görüntüsü oluşturdu. Köprünün etrafındaki tahta çitlerin kırılmasına sebep olan köprünün etrafında polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Çaybaşı Deresinin hemen yanında bulunan tarihi Kırkahvesinde oturan vatandaşlar da çağlayan görünümündeki su taşkınıyla hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

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