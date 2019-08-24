Son Dakika Haberleri: Sel trafiği de vurdu... Samsun-Ordu yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi
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Sel trafiği de vurdu... Samsun-Ordu yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi

55 dakika önce

Sel trafiği de vurdu.

Sel trafiği de vurdu... Samsun- Ordu yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi

Terme'deki sel karayollarını da etkiledi

SAMSUN - Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel, Karadeniz Sahil Yolu'nu da olumsuz etkiledi.

Samsun'da Salıpazarı, Terme ve Çarşamba'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel gündelik hayatı olumsuz etkilerken, 2 kişi de hayatını kaybetti. Sel sadece evleri, kurumları ve dükkanları değil, şehirler arası otoyolları felç etti. Terme merkezinden Ünye girişine kadar Samsun-Ordu karayolu Ordu'ya gidiş tarafı tıkandı. Şoförler, otoyolda saatlerce santim santim ilerledi.

Uzun süredir trafiğin işlemesini beklediklerini belirten şoförler ise her yerin suyla kaplı olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istediler.

Trafiğin kitlendiği Samsun-Ordu karayolu, saatler sonra normal seyrine döndü.

Samsun, Terme, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:58 Kaynak: İHA
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