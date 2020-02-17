Selahattin Acar Düğün Salonu 250 bin liraya kiraya verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selahattin Acar Düğün Salonu 250 bin liraya kiraya verildi - Son Dakika

Selahattin Acar Düğün Salonu 250 bin liraya kiraya verildi

7 saat önce

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 Sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu'nun kiralanması için ihaleye çıktı.

Selahattin Acar Düğün Salonu 250 bin liraya kiraya verildi, System.String[]

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 Sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu'nun kiralanması için ihaleye çıktı.


Belediye gelirlerinin artırılması ve alınan tasarruf tedbirleri ile ilçe genelinde hayata geçirilen projelere kaynak sağlanması için büyük hassasiyet gösteren Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 Sokak No: 23'te bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu'nun kiralanması için ihaleye çıktı.


24 kişinin katıldığı ihale, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirildi. Söz konusu alan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile 10 aylığına 250 bin liraya verildi.Basına açık şekilde gerçekleştirilen ihale, pek çok sosyal medya kanalından da canlı olarak yayınlandı.


İhaleleri şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Belediyemize ait Selahattin Acar Düğün Salonu 1 Mart 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında olmak üzere 10 aylığına 250 bin liraya kiraya verildi. İhaleyi kamuoyu önünde gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Daha öncesinde aylık kirası 2 bin 830 lira olan düğün salonunu şu an 25 bin lira bedele kiraladık. Bu paranın tamamı Nazilli halkına hizmet için harcanacaktır. Bir kişinin menfaati için değil Nazilli'mizde yaşayan 159 bin 549 kişinin menfaati için hareket ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Her şey Nazilli'miz için" diye konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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