Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı - Son Dakika Magazin

Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı

6 saat önce

Süperstar yarınki konserinde "I Will Survive" şarkısını hem Türkçe hem de Arapça seslendirecek.

Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı, System.String[]

Süperstar yarınki konserinde "I Will Survive" şarkısını hem Türkçe hem de Arapça seslendirecek. Ünlü sanatçı, şarkının Arapça yorumu için geçmişte Zeki Müren başta olmak üzere birçok isme okuma koçluğu yapan Selami Şahin'le çalıştı. Keyifli bir stüdyo süreci geçiren ikili, birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Selami Şahin, Zeki Müren, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:05 
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