Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı

Süperstar yarınki konserinde "I Will Survive" şarkısını hem Türkçe hem de Arapça seslendirecek. Ünlü sanatçı, şarkının Arapça yorumu için geçmişte Zeki Müren başta olmak üzere birçok isme okuma koçluğu yapan Selami Şahin'le çalıştı. Keyifli bir stüdyo süreci geçiren ikili, birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.