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Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar hakkında bunları söylemişti: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor - Son Dakika

Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar hakkında bunları söylemişti: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor

18.10.2021 16:11

Vefatı sonrası Özdemir Bayraktar'ın S/İHA üretimindeki başarılı öyküsü, oğlu Selçuk Bayraktar tarafından gururla aktarılmıştı. Oğul Bayraktar, katıldığı bir programda babası için "Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor. Bizimle birlikte çalışmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi.

Bugün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'dan geriye, hüznün yanında savunma alanındaki istikrarlı ve başarılı adımları kaldı. Savunma alanında gelişmiş ülkeler tarafından imrenilen başarılı mühendislik projeleriyle Bayraktar'ın yerli ve milli eserleri, Türkiye'ye adeta çağ atlattı. Her dönem engellerle karşılaşan ve milli üretimden geri duran Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA'larının üretildiği Bayraktar fabrikalarında Özdemir Bayraktar ve ailesinin ne denli yoğun bir çalışma yürüttüğü, daha önce Selçuk Bayraktar tarafından anlatılmıştı.

"ANNEM VE BABAM HALA FABRİKADA YAŞIYOR"

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın teslim töreninde yaptığı konuşmada "Milli İHA geliştirmede, Bayraktar Ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Evlenene kadar, ben iş yerinde yatıp kalktım. Annem ve babam ise hala fabrikada yaşıyor. Bizimle birlikte çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer vermişti.

"HAVACILIK DUYGUSUNU BİZLERE AŞILAMIŞTI"

Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın mücadelesini ise şu sözlerle aktarmıştı: "Babam Özdemir Bayraktar, çocukluktan beri havacılık duygusunu bizlere aşılamıştı. Birilerinin yurtdışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez. Öyle de oldu. 2003'te başlayan yolculuğumuzda ülkemizin taktik sınıfındaki ilk aracına koştuk. Şimdi de havacılıkta gelişmiş ülkelerin dahi almak için sırada beklediği, şu an 10'dan fazla ülkeyle sözleşmesi imzalanmış,Türk mühendisinin özgün tasarımı Bayraktar TB2 S/İHA'yı ülkemize kazandırdık. Bu sayede Baykar gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını ihracattan elde ediyor.

"TASARIM BABAM ÖZDEMİR BAYRAKTAR'A AİT"

Akıncı'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi ve kavramsal tasarımı, babam Özdemir Bayraktar'a ait. Türkiye'yi İHA liginde dünyanın ilk 3 ülkesine sokacak olan AKINCI, 6 ton kalkış ağırlığına sahip tümüyle mühendislik ekibimiz tarafından tasarlanan, yüzden fazla bilgisayar ve yapay zeka yazılımlarıyla stratejik görevlere imza atacak."

Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar hakkında bunları söylemişti: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor

İhlas Haber Ajansı, Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar hakkında bunları söylemişti: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar hakkında bunları söylemişti: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor - Son Dakika
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