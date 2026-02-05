Selçuk İnan Kırmızı Kart Gördü

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları maçta kırmızı kart gördü. İnan, pazartesi günü ligde oynayacakları Kayserispor maçında takımının başında sahaya çıkamayacak
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, hakemin penaltı kararına yaptığı yoğun itiraz sırasında doğrudan kırmızı kart görerek sahadan atıldı. İnan, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında takımının başında sahaya çıkamayacak. - KOCAELİ
