Selçuk Özdağ: İran Halkının Yanındayız

15.01.2026 17:20
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, ABD ve İsrail'in İran'a müdahalesinin tehlikelerine dikkat etti.

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası askeri müdahalesinin Orta Doğu'yu büyük bir felakete sürükleyeceğini belirterek, "İran halkının kaderini dış güçler değil, İran halkı tayin eder. Türkiye'nin tarihi görevi İran halkının yanında durmaktır" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın dış politikası nedeniyle yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Somali'ye yapılanlar bugün Ukrayna'ya, İran'a, Venezuela'ya yapılmaktadır. Yarın sıranın kime geleceğini anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. Bugün Orta Doğu bir kez daha büyük bir felaketin eşiğine sürüklenmektedir. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir askeri müdahaleye hazırlanması İran'da zaten var olan iç karışıklığı ve bölgemizde kırılgan olan dengeleri daha da tehlikeli bir noktaya taşımaktadır. Uzun yıllardır süren ekonomik ambargonun İran üzerindeki etkisini görmezden gelmek mümkün değildir. İran bugün yüzleştiği savaş tehdidine karşı içeride ve dışarıda maalesef önlem alamamıştır. Yani devrimlerini ve reformlarını kendi insanlarına karşı yapamamıştır. İran halkı, yıllar süren ağır, ekonomik sorunlar, yoksulluk, işsizlik, rüşvet çarkı altında ezilmektedir. Sokaktaki protestolar geçinemeyen, geleceğini kaybeden insanların feryadıdır. Ama bugün İran'ın yaptığı yanlışları sayıp dökmenin İran halkına da bölgemize de bir faydası olmayacaktır. İran, İran halkınındır. İçerideki sorunları kendilerinin çözmesi gerekmektedir. İran'ın geleceğine ne Trump ne Netenyahu değil, İran halkı karar verecektir. Bu konuda Türkiye olarak İran halkının yanında durmak siyasi ve tarihi bir görevimizdir. ABD'nin İran'da ne işi var? Afganistan'da, Küba'da, Irak'ta ne işi vardı? Ama bunların bütün hedefleri dünyada patron olmak ve dünyayı sömürmek.

İran'a karşı operasyon yapmak istiyor, zaten Rusya'yı Ukrayna ile meşgul ediyor. Bugün dünyadaki gelir dağılımının yüzde 26-28'sini ABD üretmektedir, yüzde 17'sini Avrupa Birliği üretmektedir, yüzde 18'ini Çin üretmektedir. Böyle bir iklimde eğer Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerini samimi olarak yürütseydi bu konjonktürde Avrupa Birliği kapılarını açabilirdi. Türkiye'de samimi olarak o fasılları uygulasaydı bugün Avrupa Birliği ile büyük bir güç olurdu. Amerika bu kadar pervasız olamazdı, İsrail Orta Doğu'da bu kadar zulüm yapamaz, Türkiye'yi tehdit mekanizması haline dönüşemezdi. Türkiye çok rahat bir şekilde İsrail gibi ülkelerin hakkından gelir, onlara en ufak bir operasyon yapmadan geçmişte olduğu gibi olabilirdi. Ama Türkiye maalesef elindeki treni kaçırdı."

Kaynak: ANKA

