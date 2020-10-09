Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri - Son Dakika

Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri

09.10.2020 11:19
Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri, System.String[]

Başarılı kuaförlerden Selçuk Sümer ve Can Gökboru, bu senenin saç modası hakkında bilgiler verdi.

Başarılı kuaförlerden Selçuk Sümer ve Can Gökboru, bu senenin saç modası hakkında bilgiler verdi. Ünlü kuaförler "Bu yıl saçta doğallık moda. Kahverengi en çok tercih edilecek renklerden biri olacak" dedi.

Bu sene doğallık moda

Ünlülerin kuaförlüğünü yapan Selçuk Sümer ve Can Gökboru, 2020-2021 kış sezonu saç trendlerini açıkladı. Sümer ve Gökboru, saçlarıyla bakımlı ve şık gözükmek isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu. Sümer, "Bu sezon doğal ışıltılar çok moda. Ancak açık renkler, platinler, iddialı sarılar yerini daha doğal tonlara bıraktı" şeklinde konuştu. Gökboru ise "Selçuk Bey'in de dediği gibi bu senenin renkleri doğal, toprak tonları ve sütlü kumral olacak" ifadelerini kullandı.

Selçuk Sümer, "Ben her zaman doğallıktan yana oldum. Saçlar doğal ama havalı sloganı ile çıktığımız bu yolda hep natural işlere imza attım. Saç modası her geçen yıl, doğallığın biraz daha moda olduğu bir yöne evriliyor. Artık saçlarda hafif geçişler, varla yok arası gölgeler ve ışık oyunları daha çok tercih ediliyor. Kadınlar, artık balyajdan ziyade ışıltıyı tercih ediyor" dedi.

Can Gökboru ise "Uzun bir dönem herkeste aynı saç modelini, saç rengini gördük. Bu gerçekten kuaförler olarak bizi de sıkmıştı. Şimdi bunun yerini daha doğal renkler alıyor. Kadınlar, kendi ten renklerine uygun saç rengini tercih ediyor. Ayrıca bu sezon uzun saç daha çok tercih edilecek. Daha genç ve doğal bir görünüm elde edilmesini sağlamak için, saç boyunu omuz ya da dekolte hizasında olacağını hep beraber göreceğiz " şeklinde konuştu.

Saçta ton sür ton akımı geri geliyor

Sümer, "Ton sür ton akımı yeniden revaçta. Geçtiğimiz yıllarda moda olan bu uygulama bu sene de kadınlar tarafından tercih ediliyor. Bu sonbahar, kahvenin birçok tonunu göreceğiz, bu renk kadınları daha genç ve doğal gösteriyor. Bunun yanı sıra daha önce de dediğim gibi saçlarda ışıltı da, kadınların mükemmel bir görünüm elde etmesini sağlıyor. Doğa kahverengi saçın arasında, varla yok arasında, güneş vurduğunda gözüken ışık oyunları çok tercih edilecek" dedi. Bu uygulamanın kadınları çok doğal ama bir o kadar da bakımlı gösterdiğini söyleyen Gökboru, "Bu sonbahar-kış sezonunda en çok göreceğimiz renk doğal kahve tonları olacak. Her kadının ten rengine uyumlu doğru bir saç rengi var. Bunu da ancak başarılı kuaförler tutturabiliyor" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri
Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri
Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri

Selçuk Sümer, Sonbahar, Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 13:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei