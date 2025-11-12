Selçuk'ta "Ataya Saygı" Satranç Turnuvası Başladı

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle 10 Kasım Atatürk Haftası'nda düzenlediği "Ataya Saygı Satranç Turnuvası", Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde başladı. Bugün sona erecek turnuvaya Efes Selçuk'tan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden toplam 145 çocuk katıldı.

Selçuk'ta, "Ataya Saygı Satranç Turnuvası" düzenlendi. 8 yaş ve altı Kategori'de 34 sporcu, 10 yaş ve altı Kategori'de 42 sporcu, 14 yaş ve altı kategori'de 39 sporcu, Açık Kategori'de ise 30 sporcu satranç turnuvasının ilk gününü heyecanlı müsabakaları ile tamamlandı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Gökalp Erhan Güzel; "Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'in en önemli vizyonlarından birisi sosyal ve kültürel belediyeciliktir. Eğitime yönelik bir belediyeciliktir. Toplumu eğitimle, sporla, edebiyatla beslemek lazım. O yüzden biz Efes Selçuk Belediyesi olarak yaptığımız bu faaliyetlerden onur ve gurur duyuyoruz. Turnuvanın başarıyla geçmesini diliyorum. Turnuvaya katılan tüm çocuklar bizim gözümüzde birincidir. Satranç, çok kıymetli gördüğümüz bir spor dalıdır. Emeği geçen ve turnuvaya katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhuriyet'in kıymetini ve anlamını hiçbir zaman unutmayacağız"

Konuşmasına 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak devam eden Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökalp Erhan Güzel; "Atamızı 87. ölüm yıl dönümünde andık. Bu hafta Atatürk Haftası. Dolayısıyla bu hafta boyunca Atatürk'ü anmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü bizim için yas tuttuğumuz bir tarih değil, onun fikirlerini tekrar hatırladığımız, anlamını daha da kavradığımız, içselleştirdiğimiz bir gün. Atatürk'ün öldüğü gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maalesef ki ara tatile denk getirildi. Eğer bu kararda ısrar edilirse 2030 yılına kadar 10 Kasım'lar ara tatile denk gelmeye devam edecek. Bunun hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletin bütün değerlerine sahip çıkmak esastır. Bugün, bu Cumhuriyette nefes alıyorsak, kadınlarımız, çocuklarımız bu eğitimi, bu olanakları alıyorsa Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesindedir. Bunun kıymetini ve anlamını hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

"Atamızın hedeflerine yürüyecek nesiller olacaksınız"

Sporculara Atatürk'ün sözüyle seslenen Uluslararası Hakem, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altıntaş; "Bugün çok anlamlı bir günde buradayız. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Satranç Turnuvası'nda Belediye Başkan Yardımcımız Gökalp Erhan Güzel ile konuşmamız esnasında 10 Kasım'da ara tatil olduğunu öğrendiğimizde Atamızı anmak için burada bir satranç turnuvası düzenleyebileceğimize dair sözümüzü aldık. Şu an da bu sözümüzün tutulduğunu ve bu sebeple burada olduğumuzu belirtmek isterim. Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" dediği siz sporcular, Atamızdan kalan bu mirası ileriye taşıyacak ve Atamızın hedeflerine yürüyecek nesiller olacaksınız. Sizler var olduğunuz sürece elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'den Selçuk'a turnuva yolculuğu

Satranç Turnuvası'na iki kızının katılabilmesi için Kayseri'den Selçuk'a gelen Hilal Örten; "Turnuvaya Kayseri'den geliyoruz. İzmir'deki turnuvalara sıklıkla katılıyoruz ancak Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği turnuvaya ilk katılışımız. İlk izlenim olarak gayet iyi bulduk. Turnuvadan sonra turistik olarak da burayı keşfetmek istiyoruz. Kızlarım iki yıldır satranç oynuyor. Bir kızım Milli Takım'da Milli Sporcu. Satrancı çok seviyorlar. Onlar ilgilendiği sürece bizler de desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

"Burası bizim için çok değerli"

Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvalarına Tire'den gelerek ikinci kez katıldıklarını aktaran Hayriye Akdemir; "6-7 Eylül tarihlerinde Selçuk'un kurtuluş şenliklerinde bir turnuva düzenlenmişti. Orada oğlum ilk madalyasını kazanmıştı. O yüzden burası bizim için çok değerli. Çok güzel bir organizasyon düşünülmüş. Biz diğer turnuvalara gittiğimizde yanımıza birkaç malzeme, yemek alırdık fakat buradaki işleyişi bildiğim için buraya gelirken daha konforlu geldim. Burada ikramlıklar, çaylar veriliyor. O yüzden Selçuk Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir yıldır satranç oynayan oğlunun turnuvaya katılabilmesi için Manisa Turgutlu'dan geldiklerini aktaran Selahattin Kurnaz; "Oğlum 1 yıldır satranç eğitimi alıyor. Onun kendisini denemesi için geldik. Bizleri burada çok güzel karşıladılar. Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Kütüphanede olması da ayrıca çok güzel. Ortam güzel. Katılan diğer arkadaşlara da başarılar diliyoruz" dedi.

Denizli'den Selçuk'a...

Turnuvanın kütüphanede düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Züleyha Fırlayış; şunları söyledi:

"Biz Denizli Tavas'tan geliyoruz. Selçuk'a gelmek benim için çok güzel. Aynı zamanda kütüphanede bir turnuva yapılması da benim çok hoşuma gitti. Oğlum, "Turnuva salonunu görmelisin. Kesin aşık olursun" diyor. Teşekkür ederim böyle bir organizasyon için. Oğlum daha önce de turnuvalara katıldı. Ama kitapları çok sevdiği için kütüphanede de olması onu çok etkiledi. Burayı çok güzel buldu. Herkese başarılar diliyoruz."

Turnuvanın final günü birinci sporcuya 2500 TL tutarında hediye çeki, ikinci sporcuya 1500 TL tutarında hediye çeki, üçüncü sporcuya ise 1000 TL tutarında hediye çeki verilecek.