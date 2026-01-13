Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Selçuk ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
