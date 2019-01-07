Sele Kapılan Araçtan Böyle Kurtarıldı
1 saat önce
Adana'da Ceyhan Nehri'nde yaşanan taşkın nedeniyle aracı sele kapılan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana
'da Ceyhan
Nehri'nde yaşanan taşkın nedeniyle aracı sele kapılan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif ticari araç ise itfaiyenin vinciyle çıkarıldı. Olay, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sirkeli
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, Ceyhan Nehri'nin taşmasına neden oldu. 48 KT 156 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Metin Tutar, yaşanan taşkın sebebiyle yolun ortasında mahsur kaldı. Aracı yarısına kadar suya batan Tutar, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Tutar'ı ve aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Önce sürücü itfaiye erlerince kurtarılırken daha sonra vinç yardımıyla araç mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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