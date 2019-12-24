Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı (2) - Son Dakika

Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı (2)

6 saat önce

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.

Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.

Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı (2)

Kürkçüler, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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