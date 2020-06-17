Selim Soydan: Fenerbahçe kavga yeri değil - Son Dakika

Selim Soydan: Fenerbahçe kavga yeri değil

"Milli takımda çok iyi bir hocamız ve oyuncularımız var" "Hiç bir Fenerbahçelinin Fenerbahçeli ile kavga etmeye hakkı yok""2021 bizim için önemli bir sene"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici Selim Soydan, Şampiyonlar...

Selim Soydan: Fenerbahçe kavga yeri değil, System.String[]

"Milli takımda çok iyi bir hocamız ve oyuncularımız var"

"Hiç bir Fenerbahçelinin Fenerbahçeli ile kavga etmeye hakkı yok"

"2021 bizim için önemli bir sene"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici Selim Soydan, Şampiyonlar Ligi organizasyonları ile ilgili yeni düzenleme yapan UEFA'nın İstanbul'un 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne seyircili olarak ev sahipliği yapması kararı alması sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Soydan, "Hiçbir Fenerbahçelinin bir Fenerbahçeli ile kavga etmeye hakkı yok. Fenerbahçe kavga yeri değil. Bu işe herkes üzüldü" dedi.

"2021 BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SENE"

Hem EURO 2020'nin, hem de İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 1 yıl ertelenmesiyle ilgili Soydan, "2021 bizim için önemli bir sene. Burada Şampiyonlar Ligi maçının oynanması bizim için, İstanbul için  çok önemli. Milli takımımız önümüzdeki yıl daha iyi bir milli takım olacak. Çok iyi bir hocamız var. Çok iyi de bir milli takıma sahibiz. Onun neticesini de alacağız" açıklamasından bulundu.

"SEYİRCİSİZ FUTBOL MAÇI OLMAZ"

Maçların seyircisiz olmasından dolayı soğuk bir lig benzetmesi yapan Soydan, "Seyircisiz futbol maçı olmaz. Futbolun doğasında halk var, seyirci var. Futbolcu kendisi bu şekilde buluyor. Futbolcu topu ayağına alınca ya da bir iki adam geçince, bir şut atınca alkışlanmak hoşuna gider. Bu iş seyirciyle cevaplıdır. Onun için soğuk bir lig başladı ama ligin başlaması iyi oldu" şeklinde konuştu.

"HİÇ BİR FENERBAHÇELİ'NİN FENERBAHÇELİ İLE KAVGA ETMEYE HAKKI YOK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etmesi hakkında da konuşan Soydan, "Hiçbir Fenerbahçelinin bir Fenerbahçeli ile kavga etmeye hakkı yok. Fenerbahçe kavga yeri değil. Bu işe herkes üzüldü. Herkes bu işte üzgün. Bunu ben söyledim. Eğer Nihat Bey disiplin kuruluna verilirse bir saniye kulüpte durmaz. Sonrasını da göreceğiz" dedi.

SOYDAN'DAN SEYİRCİLİ MAÇ AÇIKLAMASI

Ligde maçların seyircili olup olmayacağı ile ilgili soruya da Soydan, "Söylenenleri halkımız iyi anlayıp uygularsa bir iki ay sonra olur ama böyle maskesiz sokağa çıkıp mesafeyi korumazsak tabii ki olmaz" diye konuştu.

Selim Soydan, İstanbul, kavga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Selim Soydan: Fenerbahçe kavga yeri değil - Son Dakika Spor
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