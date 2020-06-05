Selimiye'de salgın sürecinde cuma namazı ikinci kez kılındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki camilerde toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Edirne'de vatandaşlar, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde cuma namazı kılmanın huzurunu yaşadı.

Cuma namazı için camiye gelen vatandaşların girişte ateşleri ölçülürken, Edirne Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı.

Caminin iç ve dış avlusunda sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından namazını kıldı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, camilerde ibadet etmenin mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Belirlenen kurallar çerçevesinde ibadet edildiğini belirten Üzüm, "Selimiye'de ikinci cuma namazımız. Vatandaşlarımız kurallara alışmış durumda. Vaka sayılarının da az olması bizleri mutlu ediyor. Allah'ın izniyle bu meseleyi bitirmek üzereyiz. Dikkatli olmaya devam ediyoruz. Cemaatimiz de çok duyarlı. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Allah mutluluğumuzu daim etsin." dedi.