Selin Ciğerci'nin beklenen kına gecesi gerçekleşti! Ünlü akını oldu!
1 saat önce
28 Ekim'de düğünü olacak olan Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti kına yaktı!
28 Ekim'de düğünü olacak olan Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti kına yaktı! Selin Ciğerci'yi yakın arkadaşı Demet Akalın yalnız bırakmadı.Kına gecesi ünlü akınına uğradı!
#SelinCiğerci
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46
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