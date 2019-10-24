Son Dakika Haberleri: Selin Ciğerci'nin beklenen kına gecesi gerçekleşti! Ünlü akını oldu!
Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'nin beklenen kına gecesi gerçekleşti! Ünlü akını oldu!

Selin Ciğerci'nin beklenen kına gecesi gerçekleşti! Ünlü akını oldu!

1 saat önce

28 Ekim'de düğünü olacak olan Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti kına yaktı!

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28 Ekim'de düğünü olacak olan Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti kına yaktı! Selin Ciğerci'yi yakın arkadaşı Demet Akalın yalnız bırakmadı.Kına gecesi ünlü akınına uğradı!

#SelinCiğerci

Selin Ciğerci'nin beklenen kına gecesi gerçekleşti! Ünlü akını oldu!

Selin Ciğerci, Demet Akalın, Gökhan Çıra, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46 
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