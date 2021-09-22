Selinos Antik Kanal Projesi UNESCO Bergama Danışma Kurulu gündeminde - Son Dakika

Toplantıda Bergama'nın hayali Selinos Projesi çalışmaları değerlendirildi. Ardından alanda inceleme gezisi yapıldı.

SELİNOS PROJESİ BERGAMA TURİZMİ'NİN KURTULUŞ REÇETESİ

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun "Başlamak en büyük hayalimdi" dediği projenin ne kadar önemli olduğu, nefes alan tarihi şehir Bergama turizminin kurtuluş reçetesinin bu projede yer aldığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Tarihi değerlerin proje ile gün yüzüne çıkacağı, turizmden kazanamayan ilçe esnafının projenin tamamlanması ile yüzünün güleceği ve eski Bergama Tarihi Bölgesi'nin turizme hizmet eder bir yapıya kavuşacağı gerçeği görülmüş oldu.

Haluk Elbe Salonu'ndaki toplantıda kadim şehir Bergama'nın yıllardır bir mücevher gibi parlatılmayı bekleyen tarihi değerlerini gün yüzüne çıkaracak Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ile ilgili konular masaya yatırıldı. Projenin detayları, merak edilen konular, yapılan çalışmalar, amacı, derenin ıslah edilip taşkın riskinin azaltılması, kültürel mirasının bozulmadan koruma altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması, yapılan kamulaştırmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Teknik açıklamalara yer verildi. Toplantıda verilen bilgiler ışığında daha sonra proje alanına geçildi. Projenin başlangıcından bugüne kadar yapılan çalışmalar gezilerek, incelemeler gerçekleştirildi.

TOPLANTIYA KİMLER, HANGİ KURUMLAR KATILDI

Haluk Elbe Salonu'ndaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, UNESCO Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, Bergama Kazı Başkanı Doç. Dr. Güler Ateş, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Üyesi Prof. Dr. Zeynep Enil, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü Deniz Durdu, Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustra, Bergama Belediyesi UNESCO Komisyonu Başkanı Nezih Özuyar, UNESCO Komisyon Üyesi Mahmut Sağlık, Belediye Meclis Üyesi Cihan Öztürk, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıl, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nizamettin Büken, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Gökhan Gönlügür, Bergama'yı Sevenler Turizm Dernek Başkanı Muzaffer Özarun, Bergama Galenos Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sait Tez, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Turizm işletmecileri, Belediye Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.