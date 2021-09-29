Selzedelere yardıma giden jandarma, kazada can kurtardı - Son Dakika

Kastamonu- Bozkurt karayolu üzerinde panelvan minibüsün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ise selzedelere yardıma giden jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde Odayboğazı mevkiinde Rahmi D. yönetimindeki 07 E 5336 plakalı panelvan, yoğun sisin etkili olduğu karayolunda Nihat S. idaresindeki 78 BT 256 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazadan panelvan araçta sıkışan sürücü Rahmi D. ile aynı araçta bulunan Samiye D., Aziz D. ve Sultan Uyan D. ve Muhterem D. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, o sırada yoldan geçen ve Bozkurt'ta selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kurtarıldı.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU