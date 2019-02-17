Son Dakika Haberleri: Sembol Taraftar Yaşarken Ölümsüzleşti

Sembol Taraftar Yaşarken Ölümsüzleşti

1 saat önce

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka'nın sembol taraftarı Mustafa Baykara'yı yaşarken ölümsüzleştirdi.

Sembol Taraftar Yaşarken Ölümsüzleşti, System.String[]


Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka'nın sembol taraftarı Mustafa Baykara'yı yaşarken ölümsüzleştirdi. Taraftarın, "Bir baba hindi Mustafa" veya "Etendim Mustafa" olarak bildiği, ilçeye değer katan isimlerden olan Mustafa Baykara için hazırlanan sürpriz heykel, günün büyük bir bölümünde oturduğu Karşıyaka Çarşısı'nın İskele tarafındaki girişinde açıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın katıldığı açılışta duygusal anlar yaşayan Baykara'yı yüzlerce taraftar da yalnız bırakmayıp mutluluğunu paylaştı. Karşıyaka'da doğup büyüyen ve yaşamını Kaf-Kaf'a adayan Bir Baba Hindi Mustafa, Çarşı'da bire bir boyutlardaki heykelle ölümsüzleşirken, sevenleri de sembol taraftarla fotoğraf çektirmek için yarıştı. 

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 5 yıl çok özel işler yaptıklarını ama bunun en anlamlılarından birisi olduğunu belirterek, "Taraftarın sevgilisi Bir Baba Hindi Mustafa'nın heykelini, ait olduğu yere, Çarşı'ya yaptık. Artık kimse seni buradan ayıramaz. En son Karşıyakalı kalana kadar sen de burada olacaksın. Yanına gelip oturacaklar, fotoğraf çektirecekler. İyi ki varsın Mustafa ağabeyim. Sen taraftara ağabeylik ve kardeşlik yaptın, yoldaşlık yaptın" dedi.

Mustafa Baykara ise, "Bana bu gururu yaşatan belediye başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

Karşıyaka, Spor
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