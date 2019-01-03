Şemdinli'de 5 Köydeki Okullara Kar Tatili
1 saat önce
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışının etkisini artırması ve ulaşımın aksaması üzerine 5 köyde bugün için eğitime ara verildi.
HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde kar yağışının etkisini artırması ve ulaşımın aksaması üzerine 5 köyde bugün için eğitime ara verildi.
Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı İran
ve Irak
'a sınırı olan Şemdinli'de de bugün etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, eğitimin de aksamasına neden oldu. Yoğun kar yağışı üzerine ilçeye bağlı Kayalar, Tekeli
, Tütünlü, Boğazköy
ve Çatalca
köylerinde bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yoğunr kar yağışı sonucu ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.
- Şemdinlihakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:52 Kaynak: DHA
İran'dan Instagram'a Erişim Engeli Kararı
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
Üniversite Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Yapılan Müdahale Kamerada