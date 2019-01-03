Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de 5 Köydeki Okullara Kar Tatili

Şemdinli'de 5 Köydeki Okullara Kar Tatili

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışının etkisini artırması ve ulaşımın aksaması üzerine 5 köyde bugün için eğitime ara verildi.

Şemdinli'de 5 Köydeki Okullara Kar Tatili, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışının etkisini artırması ve ulaşımın aksaması üzerine 5 köyde bugün için eğitime ara verildi. 

Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli'de de bugün etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, eğitimin de aksamasına neden oldu. Yoğun kar yağışı üzerine ilçeye bağlı Kayalar, Tekeli, Tütünlü, Boğazköy ve Çatalca köylerinde bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yoğunr kar yağışı sonucu ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. 

- Şemdinlihakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:52 Kaynak: DHA

İran, Irak, Şemdinli, Güncel
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