Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Bidonla Kayak Keyfi

Şemdinli'de Bidonla Kayak Keyfi

23 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karın tadını çıkarıyor.

Şemdinli'de Bidonla Kayak Keyfi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karın tadını çıkarıyor.

Kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçede su bidonlarına binerek metrelerce yükseklikteki tepelerden kayan çocuklar, kışın zorluğunu eğlenceye dönüştürdü.

Bazen büyüklerin de eşlik ettiği çocukların vazgeçilmez eğlencesi, renkli görüntüler oluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:39 Kaynak: AA

Kar, Hakkari, Şemdinli, Güncel
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