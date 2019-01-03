Şemdinli'de Bidonla Kayak Keyfi
23 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karın tadını çıkarıyor.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karın tadını çıkarıyor. Kar
nedeniyle eğitime ara verilen ilçede su bidonlarına binerek metrelerce yükseklikteki tepelerden kayan çocuklar, kışın zorluğunu eğlenceye dönüştürdü.
Bazen büyüklerin de eşlik ettiği çocukların vazgeçilmez eğlencesi, renkli görüntüler oluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:39 Kaynak: AA
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