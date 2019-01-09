Son Dakika Haberleri: Şemdinli ve Derecik'te Yollar Kardan Kapandı

Şemdinli ve Derecik'te Yollar Kardan Kapandı

8 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ve Irak sınırındaki Derecik ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Şemdinli ve Derecik'te Yollar Kardan Kapandı, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ve Irak sınırındaki Derecik ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Şemdinli- Yüksekova ve Şemdinli- Derecik karayolları ile iki ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam başlayan ve halen devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Okulların tatil edildiği iki ilçede ulaşım da durma noktasına geldi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede, Şemdinli-Yüksekova ve Şemdinli-Derecik karayolları ulaşıma kapandı. Tüm köy yollarının da kapalı olduğu Şemdinli ve Derecik'te karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

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