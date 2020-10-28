Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum" - Son Dakika

Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum"

28.10.2020 18:40
Semih Kaya:

Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperlerinden Semih Kaya, Yeni Malatatyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek hedeflerinin Avrupa maçlarına gitmek olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperlerinden Semih Kaya, Yeni Malatatyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek hedeflerinin Avrupa maçlarına gitmek olduğunu söyledi. Kaya, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçından da puan ve puanlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor TV'de canlı yayın konuğu olan Semih Kaya, Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Şu an takımın iyi bir oluşum içerisinde olduğunu kaydeden Kaya, "İyi bir yolda ilerliyoruz. Tabii ki de yavaş, küçük adımlarla ilerliyoruz. Ama bu 3-4 haftalık süreden sonra daha da büyük adımlara dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yani hiç kimse sanmasın Malatyaspor'a karşı oynadıkların da normal sıradan kötü bir takıma karşı oynayacaklarını ve puan alacaklarını. Böyle bir şey yok artık" dedi.

"PUAN VE PUANLAR ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Ligde bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını da anımsatan Semih Kaya, "Bu karşılaşmalarda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, ne şekilde durulması gerektiğini bilen bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımıza güveniyorum, puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum. Tabii ki de futbol bu, basit hatalar oluyor, goller yiyoruz ya da rakip takım basit hatalar yapıyor gol atıyoruz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, her şeyimizi vereceğiz ki fazlasını da vermemiz gerekiyor galip gelmek istiyorsak. Her ne kadar hissiyat olarak şu an iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyor olsak da daha ilerlememiz gereken bir seviye olduğunu düşünüyorum. İyi durduğumuz takdirde, iyi mücadele ettiğimiz takdirde büyük takımlardan zaten o şekilde puanla alınıyor. Ben de Türkiye'nin en büyük takımlarından birisinde oynadım, o yüzden genelde Anadolu takımları gelip büyük takımlarla oynadığında ne şekilde oyun oynaması gerektiğini biliyorum. Biz o şekilde oynayacağız, elimizden gelen her şeyi vereceğiz, yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Ondan sonrasını zaten sonuç olarak göreceğiz" diye konuştu.

"YENİ MALATYASPOR'DA MUTLUYUM"

Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını ve burada olmaktan da mutlu olduğunu ifade eden başarılı stoper Semih Kaya, "Şu an ailemle de inanılmaz keyifli ve mutluyum burada. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum, buraya huzurla geliyorum. Bir an önce sabah olsun ki antrenmana geleyim, arkadaşlarımla sohbet edeyim diyorum. Benim 2 yıllık kontratım var burada, tabii ki de sonuçta hepimiz profesyonel sporcularız. Daha ileri ki zamanlarda ne olur, ne biter orasını kestiremeyiz ama şöyle bir şey var. Ben her bulunduğum kulübe, camiaya vakti zamanı geldiğinde ayrılmış olsam da bir şekilde belirli bir meblağ kazandırarak ayrılırım. Buradan giderken de en azından gönül rahatlığıyla gitmiş olurum. Yapmam gerekeni yapmış olduğumu düşünerek ayrılırım Malatyaspor'dan ama tabii ki de bunları konuşmak için çok erken daha. Sonuçta iyi bir performans sergiliyorum burada, iyi bir takım olduk. Çok keyifli bir ortam var, o yüzden çok mutluyum burada şu an. Yani ilerisini konuşmasa, şimdiyi konuşsak aslında daha mantıklı daha doğru olur" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'a gelmesindeki en büyük faktörlerden birinin de Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ısrarı olduğunu da dile getiren Kaya, Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in kendisini arayarak ikna ettiğini dile getirdi.

Transfer döneminde Türkiye'den sadece Yeni Malatyaspor ile görüştüğünü de ifade eden Kaya, "Yurt dışında kariyerime devam etmek istiyordum yani Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncem yoktu ama Hamza hocam üst üste arayınca ister istemez değil isteyerek buraya geldim, iyi ki de gelmişim" açıklamasında bulundu..

"BEN AVRUPA'DA OYNAYACAĞIMIZI İMKANSIZ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Sezon sonunda takım olarak Avrupa'da oynamak istediklerini de dile getiren Kaya, "Yani bu benim hedeflerinden bir tanesi. Sonuçta tabii ki de büyük camialarla birlikte Avrupa'da oynamak kolay gözüküyor genelde. Şu an gösterdiğimiz performans da yavaş yavaş o seviyelere çıka bildiğimizi düşünüyorum ben ki bu benim düşüncem. Ben Avrupa'da oynayacağımızı imkansız olarak görmüyorum. Ben inanıyorum yani takımıma hocamıza" şeklinde konuştu.

(İHA)

Semih Kaya: Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Semih Kaya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Kaya: 'Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Michael Frey'in koronavirüs testi pozitif çıktı Demba Ba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Avrupa'nın anlattığıyla benim gördüğüm aynı değil Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi Orman yangınında tahliye edilen fabrikanın önünde otomobiliyle hortuma kapılan kadının beli kırıldı Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş
Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu         
18:47
Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor         
17:51
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti         
17:11
Evlilik vaadiyle dolandırılan yaşlı adamın tüm birikimi bir çırpıda gitti Evlilik vaadiyle dolandırılan yaşlı adamın tüm birikimi bir çırpıda gitti         
16:57
Bilim Kurulu'nun ilk kez İstanbul'da yapıldığını açıklayan Bakan Koca, iç karartan tabloyu tekrar hatırlattı Bilim Kurulu'nun ilk kez İstanbul'da yapıldığını açıklayan Bakan Koca, iç karartan tabloyu tekrar hatırlattı         
16:19
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım         
10:27
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 18:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Semih Kaya: "Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei