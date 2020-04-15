Semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

İstanbul'daki pazar yerlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda denetimler gerçekleştirildi.

Eyüpsultan'daki Karadolap semt pazarında, Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı.

Denetimlerde, zabıta ekipleri pazar esnafına sosyal mesafeye dikkat etme, tezgahlar arasında boşluk bırakma, maske ve eldiven kullanma konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta, vatandaşları pazara girerken el dezenfektanı kullanılması için uyarırken, polis ekipleri de "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri haller dışında sokağa çıkmayalım. Aksi takdirde hakkınızda adli ve idari cezai işlem uygulanacaktır." anonsu yaptı.

Maske takmayan pazarcıya ceza kesildi

Fatih'teki Çarşamba semt pazarında da denetimler yapıldı.

Polis ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde, maske takmayan vatandaşlar ile bir pazarcıya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 lira pazar cezası kesildi.

Vatandaşlar, alışverişlerini hızlıca yapmaları, çocuklarını pazar yerine getirmemeleri ve gıdaların elle seçilmemesi için anonslarla uyarıldı.

Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

Kadıköy'deki organik pazarda denetim

Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki semt pazarında da denetim gerçekleştiren Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri, pazarın girişine dezenfektan koydu.

Denetimlerde, giriş ve çıkışları farklı noktalardan yapılan pazarın tezgahları arasında 3 metre kuralına uyulduğu, pazar esnafı ve vatandaşların da maske taktığı görüldü.

Maskesi olmayan ya da eski olanlara yeni maske verilirken, sosyal mesafenin korunması için de anonslar yapıldı.

Tezgahlarda "Ürünlerin seçilmesi yasak" yazısı yer alırken, pazarcıların eldiven kullandığı gözlendi.

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Özgürlük Parkı'ndaki organik pazarda denetimlerde bulundu.

Ekipler, organik pazarda da sosyal mesafenin korunması, vatandaşlarla esnafı maske ve eldiven takması konusunda uyardı,

Pazara girişte maskesi olmayanlara maske verilirken, pazara maskesiz girişlere izin verilmedi.