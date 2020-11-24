Semt pazarlarındaki denetimler sıklaşacak - Son Dakika

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında korona virüs salgınıyla mücadelede semt pazarı denetimleri ve ilave tedbirlere yönelik yapılan toplantıda, semt pazarlarının sık aralıklarla denetlenmesine karar verildi.

Toplantıda salgınının Efeler genelindeki seyrinde semt pazarlarının yeri değerlendirildi ve pazarlardaki bulaş riskinin en aza indirgenmesi için alınabilecek ek tedbirler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Salgınla ilgili bulaş istatistiklerine bakıldığında semt pazarlarının vaka artış nedenleri içinde ihmal edilemeyecek ölçüde önem arz ettiğini belirten Kaymakam Şahin, salgının kontrolünü kaybetmemek ve bugüne kadar verilen mücadelede harcanan emek ve zamanı heba etmemek için pazar yeri denetimlerinde kurallara aykırı hiçbir uygulamaya taviz verilmeyeceğini ve bu konuda uygulanacak yaptırımların artacağını belirtti.

Pazar esnafına yönelik HES Kodu uygulaması, pazar tezgahlarının tahsis belgelerinde belirtilen metrekare ve alanlara uygun olması, pazar esnaflarının Oda Başkanlıklarınca da sürekli denetlenip uyarılması gibi pek çok başlık üzerinde durulan toplantıda, halk sağlığını korumak ve salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için alınan tüm tedbirlerin taviz verilmeksizin uygulanacağı belirtildi.

Semt pazarlarında alınan tedbirlere yönelik toplantıya Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, Efeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Erbay, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Aydın Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Kamil Tavil, Aydın Bakkallar Odası Başkanı İlyas Seçkin, Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, Aydın Bakırcılar Saatçiler ve Züccaciyeciler Odası Başkanı Mehmet Gökcen ve Aydın Manavlar Odası Başkanı Yusuf Demirtaş katıldı. - AYDIN