Şenay Aybüke Yalçın şehit olduğu yerde anıldı - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Kozluk'ta şehit düştüğü yere gül bıraktı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkan Yardımcısı gazi Taha Etiz, Yönetim Kurulu Üyesi Dila Doğu ve Vakfın Eğitim Koordinatörü Evren Arı tarafından yapılan ziyaret sırasında, Aybüke öğretmenin şehit düştüğü yere güller bırakıldı. Konu hakkında bir açıklama yapan Etiz, "Her 24 Kasımda olduğu gibi bugün de Aybüke öğretmenin şehit düştüğü yere güller bırakmaya gelerek, onu rahmet ve minnet ile andık. Aybüke öğretmeni de uğruna şehadete erdiği değerlerini de bize emanet olarak bıraktığı ülküyü de unutmayacağız, unutturmayacağız. Aybüke öğretmeni ve mukaddesat uğruna can veren bütün öğretmenleri rahmet ve minnet ile anıyor, kendini milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye adayan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarız" dedi. - BATMAN