Sendika başkanlarından Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendika başkanlarından Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a ziyaret - Son Dakika

Sendika başkanlarından Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a ziyaret

6 saat önce

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Kayseri şube başkanları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Sendika başkanlarından Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a ziyaret, System.String[]

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Kayseri şube başkanları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, Şeker-İş Şube Başkanı İbrahim Dayı, Tes-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Aydın, Teksif Sendikası Şube Başkanı Metin Ateş, Yol-İş Sendikası 1 ve 2 No'lu Şube Başkanları Yaşar Ayerdem ve Atilla Özmel, Türk Haber-İş Sendikası Şube Başkanı Suat Esmer, Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanları Mehmet Hareket ve Sinan Yıldız, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Soner Salcanlıer, Güvenlik-İş Sendikası Şube Başkanı Ömer Ceylan, Harb-İş Sendikası Başkanı Özgür Özsoy ve Tarım-İş Sendikası Şube Başkanı Sinan Ergün, Akay'ı ziyaret ederek pancar alım kampanyası hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Akay, Kayseri'de çeşitli sektörlerde görev yapan çalışanların dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözmek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma azmini ve uyumu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını korumak için sorumluluk üstlenmiş tüm sendika başkanlarının önemli görev yürüttüğünü vurguladı.

Ziyarette, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları Kazım Duygulu, İsmail Gedik ve Sırrı Doğanlı da hazır bulundu.

Sendika, Türk İş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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