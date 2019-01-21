Son Dakika Haberleri: Sendika ile İzban Arasında Anlaşma Sağlandı

Sendika ile İzban Arasında Anlaşma Sağlandı

1 saat önce

İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı.

Sendika ile İzban Arasında Anlaşma Sağlandı, System.String[]
İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı. İzmir'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından işçilerin geçen 10 Aralık'ta başlattığı grev, 9 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 ay süreyle ertelenmişti. Ertelemenin ardından İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar yüzde 26 zam oranında anlaşma sağladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Sendika, İzmir, Güncel
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