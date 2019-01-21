Sendika ile İzban Arasında Anlaşma Sağlandı
1 saat önce
İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı.
İzmir
Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı. İzmir'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından işçilerin geçen 10 Aralık
'ta başlattığı grev, 9 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 ay süreyle ertelenmişti. Ertelemenin ardından İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar yüzde 26 zam oranında anlaşma sağladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:31 Kaynak: İHA
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