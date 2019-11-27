Son Dakika Haberleri: Sendikacı, ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş
Son Dakika Güncel Sendikacı, ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş - Son Dakika

Sendikacı, ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş

6 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan ve dün akşam foseptikte cansız bedeni bulunan, DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'ın (69) arkadaşları, sendikacının zeytin toplarken, ağaçtan düştüğünü söyledi.

Sendikacı, ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan ve dün akşam foseptikte cansız bedeni bulunan, DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'ın (69) arkadaşları, sendikacının zeytin toplarken, ağaçtan düştüğünü söyledi.

Urla'ya bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayanlar, dün akşam, yakında bulunan foseptikte hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptikte yapılan çalışmayla adamı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında cansız bedenin, Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra haber alınamayan, DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu belirlendi. Eşinden boşanan, 1 çocuk babası Bayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Urla Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 No'lu Genel-İş Şube Başkanlığı'na seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Sendikacı arkadaşları, Harun Bayrak'ın Almanya'da yaşayan arkadaşının bahçesiyle ilgilendiğini ve zeytinlikte ürün toplarken dengesini kaybedip, ağaçtan foseptiğe düştüğünü söyledi. Foseptiğin üzerinin çalılarla kaplı olduğu öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Harun Bayrak, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu
Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:49:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sendikacı, ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]