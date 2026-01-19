Senegal, Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu - Son Dakika
Spor

Senegal, Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu

19.01.2026 01:39
Senegal, Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

AFRİKA Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Fas'ın karşı karşıya geldiği maçı uzatmalarda 1-0 kazanan Senegal kupanın sahibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelede Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye maça yedek kulübesinde başladı.

Maçın ilk yarısı golsüz noktalandı.

Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Fas'ta El Kaabi oyundan çıkarken yerine Fenerbahçeli Youssef En Nesyri oyuna girdi.

90+8'inci dakikada Fas'ta kullanılan köşe vuruşunda Brahim Díaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti.

Penaltı kararına tepki gösteren Senegal, sahadan çekilme kararı aldı. Görüşmelerin ardından ikna edilen Senegal sahaya döndü ve maç kaldığı yerden devam etti. Brahim Diaz tartışmalara neden olan penaltıyı gole çeviremedi ve final maçı uzatmalara gitti.

Senegal 94'üncü dakikada Pape Guaye'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Uzatmaların ilk yarısı Senegal'ın üstünlüğüyle geçildi.

Senegal'de El Hadji Malick Diouf yerine oyuna Galatasaraylı Jacobs girdi.

111'inci dakikada Senegal'de Samsunsporlu Cherif Ndiaye mutlak pozisyonu gole çeviremedi.

Kalan dakikalarda takımlar başka gol bulamayınca Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.

Kaynak: DHA

