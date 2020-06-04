Senegal'de sokağa çıkma yasağını protesto eden 200 gösterici gözaltına alındı - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulamadaki gece sokağa çıkma yasağını protesto eden 200 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkede 3 gündür başkent Dakar'ın bazı semtleri dahil birçok kentte 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ekonomik şartları zora soktuğu gerekçesiyle protesto ediliyor.

Devam eden olaylı protesto gösterilerine katılan 200 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 önlemleri hafifletildi

Diğer yandan İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, ulusal televizyon kanalı RTS'de yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede aldığı önlemlerin hafifletildiğini, yeni düzenlemelerin getirildiğini belirtti.

Ndiaye, sokağa çıkma yasağı saatlerinin 21.00-05.00'ten 23.00-05.00 arasına çekildiğini ve şehirler arası seyahat yasağına son verildiğini söyledi.

Kamusal alanda toplanma yasağının kaldırıldığını kaydeden Ndiaye, restoranların, spor salonlarının açılışının da bu düzenleme kapsamına alındığını ve yasakların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti.

Bakan Ndiaye, diğer yandan hijyen, sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğunun devam edeceğini vurguladı.

Daha önce de uluslararası uçak seferlerinin başlama ve kısmi sokağa çıkma yasağının bitiş süreleri 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Gösterilere ordu müdahalesi

Dün gece Dakar dahil birçok kentte protestocular yollara barikatlar kurup lastik yakmış, gösterilere polis müdahale etmişti.

Başkentin Yoff semtinde düzenlenen gösterilere polisin müdahalede yetersiz kalması üzerine bölgeye asker sevk edilmişti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, şu ana kadar toplam 4 bin 21 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede virüs bulaşan 2 bin 162 kişi iyileşirken, 45 kişi yaşamını yitirdi, 1813 aktif vakanın tedavisi devam ediyor.