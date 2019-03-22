Son Dakika Haberleri: Senegal'de Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Anıldı

Senegal'de Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Anıldı

43 dakika önce

Senegal'de, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Senegal'de Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Anıldı, System.String[]
Senegal'de, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Başkent Dakar'daki Ulu Camii'nin avlusunda düzenlenen programa, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra sıra çok sayıda Senegalli katıldı.

Terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yaklaşık 2 saat sürdü ve saldırıda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Senegalli Müslümanlar İttifakı Başkanı Ebubekir Mboup, programı izleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristin daha çok Müslümanı katletmek için cuma gününü özellikle seçtiğini belirtti ve bu barbarlığı Senegalli Müslümanlar olarak şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Şaşırtıcı olan ise Müslüman bir coğrafyadan ya da Afrikalı birinin yaptığı bir saldırıyı kınamak için hemen sesini yükseltip bir araya gelen uluslararası toplumun, bu planlanmış terörist saldırı karşısında suskun kalması oldu." diyen Mboup, binlerce Afrikalının Avrupa'ya göç etmek uğruna denizlerde boğulması karşısında da aynı sessizliğin sürdüğünü ifade etti.

"Bugün Müslümanlar birçok yerde katlediliyor, dünya uluslararası toplum sesini çıkartmıyor." diyen Mboup, 2015'te Charlie Hebdo dergisinin Paris'teki ofisine yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Paris'te yürüyüş yapanlar neden Müslümanlara yapılan bu saldırıya, Filistin'deki katliamlara karşı sessiz kalıyor." diye konuştu.

Mboup, İslamiyet'in batı medyasının gösterdiğinin aksine barış dini olduğunun altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: AA

Senegal, Yeni Zelanda, Güncel
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