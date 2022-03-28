Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu - Son Dakika
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Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu

28.03.2022 23:41
Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu

Senegal'de Foundiougne köprüsünün adı Güney Afrika'nın efsanevi lideri "Nelson Mandela" olarak değiştirildi.

Senegal'de Foundiougne köprüsünün adı Güney Afrika'nın efsanevi lideri "Nelson Mandela" olarak değiştirildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi açılışı hafta sonu yapılan 1600 metrelik köprüye Afrika toplumları arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak Nelson Mandela adının verildiğini duyurdu.

Gambiya sınırında yer alan ve maliyeti 70 milyon doları bulan köprü, Yükselen Senegal Planı kapsamında Çin Eximabank ve Senegal devleti tarafından finanse edilmişti.

Senegal'in en uzun köprüsü olan ve Saloum Nehri üzerine inşa edilen Nelson Mandela köprüsü sayesinde Gambiya ve Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesine ulaşımın kolaylaşması bekleniyor.

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Nelson Mandela, Güney Afrika, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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