Son Dakika Haberleri: Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı

Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı

24 dakika önce

Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı DAKAR (AA) – Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı

DAKAR (AA) – Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Okulda düzenlenen törene katılan öğrenciler, Senegal ve Türkiye bayrakları sallayarak, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun Türkiye" mesajını hep bir ağızdan okudu. Okulun bahçesinde veliler ve öğrenciler için Türk kültürünü anlatan bir sergi açıldı.

TMV Dakar Okulu Eğitim Müdürü Mustafa Faye, törende yaptığı konuşmada, okulun Senegalli öğretmenleri olarak Cumhuriyet Bayramı sevincini Türk milletiyle paylaştıklarını söyledi.

Senegal'in 1960'ta bağımsızlığını kazanmasının ardından üç yıl geçmeden Türkiye'nin Dakar'da büyükelçilik açtığını hatırlatan Faye, iki ülke ilişkilerinin yıllar içinde eğitim başta olmak üzere birçok alanda güçlendiğini belirtti.

Faye, TMV'nin Senegal'deki varlığının bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Senegal'de TMV'ye bağlı diğer üç okulda da bayramın törenlerle kutlandığı belirtildi.

Senegalli öğrencilerden Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Türkiye, Senegal, Dakar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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