Son Dakika Haberleri: Şener Şen'in Efsane Filmi "Çıplak Vatandaş" Gerçek Oldu.

Şener Şen'in Efsane Filmi "Çıplak Vatandaş" Gerçek Oldu.

1 saat önce

Şener Şen'in efsane filmi "Çıplak Vatandaş" gerçek oldu.

Şener Şen'in efsane filmi "Çıplak Vatandaş" gerçek oldu...Sokak ortasında çıplak gezen şahıs kamerada
Sokak ortasında çıplak gezen şahsı zabıtalar yakalayıp, kendi kıyafetlerini giydirdi

BURSA - Bursa'da yaşanan olayda kimliği belirsiz bir erkek şahıs sokakta çırılçıplak yürüdü. Çıplak gezen şahsı gören vatandaşlar şoka girdi. Şahsa müdahale eden zabıta ekipleri, çıplak vatandaşın üstünü kapatmak için kendi kıyafetleri giydirdi.
Bursa'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, henüz neden soyunduğu bilinmeyen bir şahıs kıyafetlerini çıkararak çıplak bir halde sokağa çıktı. Sokaklardan caddeye varıncaya kadar kıyafetsiz bir şekilde yürüyen kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Şahsı sokakta çıplak gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Şüpheliyi kovalamaya başlayan belediye zabıtası, kısa sürede şahsı gözaltına alarak, resmi kıyafetleriyle şahsın üstünü kapatmaya çalıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak bir halde yürüyen kişi ve ailesini polis merkezine götürerek ifadelerine başvurdu. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokak ortasında çırılçıplak yürüyen şahsın, vatandaşların arasından geçip giderken, vatandaşların gözlerine inanamayıp arkalarına dönerek tekrar baktığı ve çıplak şahsı yakalamak için arkasından koşan zabıta ekipleri görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

Zabıta, Şener Şen, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şener Şen'in Efsane Filmi "Çıplak Vatandaş" Gerçek Oldu Vatandaş Hesaplı Yemek İçin Marketleri Tercih Ediyor

Emeklilik Söz Konusu Değil! 102 Yaşındaki Kadının 80 Yıldır Dilencilik Yaptığı Ortaya Çıktı Türk Tır Şoförüne İdam Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şener Şen'in Efsane Filmi "Çıplak Vatandaş" Gerçek Oldu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]