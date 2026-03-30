Deprem uzmanı karlı dağda çıplak poz verdi: Dağda mahluklar ve Üşümezsoy var

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Murat Dağı’nda çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Yoğun kar yağışı altında verdiği görüntülerle dikkat çeken 76 yaşındaki Üşümezsoy, fiziksel durumu ve açıklamalarıyla geniş yankı uyandırdı.
Karla kaplı dağda üstü çıplak şekilde görüntülenen Üşümezsoy, sağlıklı yapısına vurgu yaptı. Üşümezsoy, “Çıplak sırtımla şov yapmıyorum, üşümüyorum. Dağda mahluklar ve Üşümezsoy var” ifadelerini kullandı.
Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, Üşümezsoy’un yaşı ve fiziksel dayanıklılığına dikkat çekerken, görüntüler farklı yorumlara neden oldu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)