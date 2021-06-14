Seni Buldum Ya! Filmi - Son Dakika

İstanbul karantina altındadır. Felek ve Kerim, bu dönemde akla gelebilecek en güzel vurgun yolunu bulur. İnsanların bilgisayarına erişip kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtacak, onlara 'suçlar'ını itiraf ettireceklerdir. Ne var ki söz konusu şehir İstanbul’dur ve burada her türden insan yaşar!

Yönetmen: Reha Erdem

Senaryo: Reha Erdem

Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer, Ecem Uzun

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Seni Buldum Ya!

Yapımcı Firma: Atlantik Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 82 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 13.03.2021

Seni Buldum Ya! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.