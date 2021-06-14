Seni Buldum Ya! Filmi - Son Dakika

İstanbul karantina altındadır. Felek ve Kerim, bu dönemde akla gelebilecek en güzel vurgun yolunu bulur. İnsanların bilgisayarına erişip kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtacak, onlara 'suçlar'ını itiraf ettireceklerdir. Ne var ki söz konusu şehir İstanbul’dur ve burada her türden insan yaşar!
Yönetmen: Reha Erdem
Senaryo: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer, Ecem Uzun
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Seni Buldum Ya!
Yapımcı Firma: Atlantik Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 13.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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