Son Dakika Haberleri: Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

13 dakika önce

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

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Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından BELPA Buz Pateni Sarayı'nda organize edilen şampiyonada, dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyalarını aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Minikler

1- Altın Patenciler Spor Kulübü (23.86)

2- Çayyolu Gordion (21.16)

3- İzmir Büyükşehir Belediyespor (19.38)

Minikler 2

1- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (15.13)

2- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (14.15)

3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (13.30)

Yıldızlar

1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (33.68)

2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (26.68)

Karışık Yaş A

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)

2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)

Karışık Yaş B

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (40.10)

2- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (31.70)

3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (29.64)

Gençler

1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (113.32)

2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (86.53)

Büyükler

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)

2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:50 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ankara, Türkiye, Spor
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