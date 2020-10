"Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz"

Kenan Karaman: Hocamız nerede uygun görüyorsa, orada yüzde 100 mücadele etmeye çalışıyorum.

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Ancak henüz ritim olarak tam hazır olduğumuzu söylemek doğru değil. Bu sadece bizim için değil, bütün takımlar, oyuncular için geçerli. Oyuncularımız, takımlarımız pandeminin gölgesinde çalışıyorlar" dedi.UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 3'üncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Kenan Karaman, maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Türkiye'de birçok oyuncunun 25 yaşından sonra gelişme kaydettiğini belirten Şenol Güneş, "Tabii ki yaş ve son yıllardaki performansına baktığımızda oldukça büyük bir çıkış yaptı. Sadece Efecan üzerinden gitmek doğru değil. Ülkemizde maalesef birçok oyuncu çok geç yaşlarda ortaya çıkıyor. Bu da genel eğitim sorunumuzun, futbolda olan eğitimin eksikliğinden kaynaklandığını düşünebiliriz. Arama, taramada futbola olan sevgimizi üretim ve çalışma olarak eksik yaptığımızı gösteriyor. Efecan'ın tabii ki eksikleri vardır. Bizim de eksiklerimiz vardır. Tesisidir, eğitimidir, birçok şey söylenebilir. Buna benzer çok oyuncular var. 25 yaşından sonra gelişme kaydeden oyuncularımız oluyor. Gönül arzu eder ki bu oyuncuların 17 yaşına kadar tüm eğitimlerini tamamlayalım. Belki 8, 10 yıl geriden geliyoruz. Biz 17, 18 yaşında futbolda tüm eğitimini almış oyuncuları ortaya çıkarmamız gerekirken, 18'den sonra yeni başlayama çalışıyoruz. Bu da maalesef sorunumuz. Efecan üzerinden örnek verdik ama Efecan'ın bugünkü performansına bakarak her şeyi sonuçlandırmak doğru değil. Genel ifadeleri kullandım. Ülkemizde yetenek var, yetenekleri kullanmak için çok parametre var. Onlar için herkesin el birliği içinde çalışması gerekiyor" diye konuştu."EYLÜL AYINA GÖRE DAHA İYİ DURUMDAYIZ"A Milli Takım'ın Eylül ayına göre daha iyi durumda olduğunu ifade eden Güneş, "Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Ancak henüz ritim olarak tam hazır olduğumuzu söylemek doğru değil. Bu sadece bizim için değil, bütün takımlar, oyuncular için geçerli. Oyuncularımız, takımlarımız pandeminin gölgesinde çalışıyorlar. Bir sürü zorluklar var. Zaman zaman rahatsızlanan arkadaşlarımız da olabiliyor. Tam istenilen ritim olmasa bile biz kendimiz için Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Umarım yarınki maçta da güzel oynayıp, kazanırız" şeklinde konuştu."BİZ HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"Her maça kazanmak için çıktıklarının altın çizen Şenol Güneş, "Yarın da futbol adına hem ofansif hem de defansif düşüncemizi, futbolun doğrularını uygulayarak sahaya getirmeye çalışacağız. Güçlü bir rakiple, 6 puanı olan bir rakiple oynuyoruz. Gruba başlarken favori takımlar arasında sayabileceğimiz bir takım. Rusya ile daha öncede Uluslar Ligi'nde oynamıştık. Şimdi bu grupta biz iç sahada sürpriz bir sonuçla Macaristan'a kaybettik, kötü bir durumda yakalanarak. Telafi etmek için buradan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi güzel futbol oynamak istiyoruz. Umarım ki gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp, üstün bir oyunla maçı kazanırız" ifadelerini kullandı."MAÇIN ZORLUĞUNU BİLİYORUZ"Maçın zorluk derecesinin farkında olduklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu: "Az önce de söyledim pandemi gölgesinde olduğu için zaman zaman takımlar ve oyuncular etkilenebiliyor. Yarın nasıl bir 11 ile çıkacaklar göreceğiz. Ben Rusya takımını beğeniyorum. Dinamik, takım oyunu oynayan, disiplinli bir takım. Dolayısıyla savunmadaki eksiklikleri de giderebilecek bir oyun yapısı var. Biz hem ofansif hem de defansif olarak daha iyi olmak durumundayız. Bunun için çalışacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz.""KASIM AYINDAKİ RUSYA MAÇI, İSTANBUL'DA"Kasım ayındaki Rusya maçının Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Kasım ayındaki Rusya maçı İstanbul'da. Galatasaray'ın stadyumunda oynanacak. Stadımız bugünden belli. Daha önceden İstanbul dışında da bazı statları düşünüyorduk ama pandemi olunca biraz sorunlu oldu. Hem gidip gelmeler hem de taraftarları stadyuma alamayınca hiçbir olumlu durum olmuyor. Futbol da keyifli olmuyor taraftar olmayınca. Bir de ayrıca seyahat yapıyoruz. Şimdi İstanbul'da kalıp oynamak istiyoruz. Eğer pandemi ortadan kalkarsa ondan sonra tekrar birçok şehre gidebiliriz. Bütün taraftarlarla buluşmak istiyoruz. Hem İstanbul'u hem de İstanbul dışını değerlendiriyoruz" diye konuştu.Sporcunun önce karakterli olması gerektiğini ifade eden Güneş, "Önce karakteri ve yeteneği olmalı. Fizik ve atletik özellikler daha sonra gelir. Yeteneği ve karakteri olan, işini seven, çok çalışan, bu işe gönül verenlerin takım oyunu içerisinde, ben değil biz anlayışında olduğu zaman iyi futbolcu olacağını ve başarılı olacağını düşünüyorum. Yeter ki onlara da imkan verilsin" dedi.Son zamanlarda sağlık konusunun ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirten Güneş, sözlerini şöyle noktaladı: "Dünyada futbol çok seviliyor. Ben başlangıç olarak öğretmenliği, eğitimi seviyordum. Öğretme ve öğrenmenin insanlık tarihine önemli katkıları olacağını düşünüyorum. İnsan sağlığının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sağlıkçılara ne kadar iş düştüğünü görüyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz, minnettarız. Onun için sağlığı birinci plana, eğitimi ikinci plana… Bütün bunların içerisinde adalet çok önemli. Adaleti değerlendirmek lazım. Mesleği olan bir insanın da spor ve sanatla iç içe olması gerekir. Spor ve sanat insanların nefes aldıkları, huzur buldukları alanlardır."KENAN KARAMAN: HOCAMIZ NEREDE UYGUN GÖRÜYORSA ORADA YÜZDE 100 MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYORUM

Şenol Güneş'in görev verdiği her yerde elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyen Kenan Karaman, "Forvette ofansif olarak kendimi bir tık daha iyi görüyorum. Ama taktiksel olarak üst seviyedeki maçlarda, güçlü rakiplere karşı takıma iyi katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Sonuçta hocamız nerede uygun görüyorsa orada elimden geldiği kadar yüzde 100 mücadele etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.