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Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi - Son Dakika

Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi

21.06.2021 13:56

İsviçre maçından sonra basın toplantısında medya mensuplarını karşısına alan Şenol Güneş'e tepki yağdı. Güneş'in, "Herkesin suçu var, medyanın da var. Ben size değil, gerekirse yönetime ve kamuoyuna hesap veririm" ifadelerini kullanması gazetecileri kızdırdı. Milli Takım'ı takip eden muhabirlerin yanı sıra yorumcular ve diğer gazeteciler, Şenol Güneş hakkında sert eleştiriler yaptı.

Milli Takım'ın EURO 2020'de 3'te 0 yapması ve kötü oyun nedeniyle futbolseverlerin tepkisini çeken Şenol Güneş, basın mensuplarını da karşısına aldı. İsviçre karşılaşmasının ardından medyanın yönelttiği sorulara verdiği cevaplar yüzünden Güneş, eleştirilerin hedefi oldu. TV'de, gazetede, sosyal medyada, radyoda, ajansta çalışan spor gazetecileri ve Milli Takım'ı takip eden muhabirler Güneş'in sözlerine tepki gösterdi.

"SİZE HESAP VERMEM"

Maçın ardından Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın yönelttiği, "Kamuoyu merak ediyor, benim kişisel sorum değildir, istifa düşünüyor musunuz" sorusuna Güneş, "Hepimizin bunda payı var. Basının da suçu var. Bırakıp kaçmak mı, savaşmak mı gerekir, onu siz takdir edin. Size değil, yönetime ve kamuoyuna hesap vermem gerekirse veririm" ifadesi gündemi salladı. Ünlü spor gazetecileri, yorumcular ve muhabirler, Güneş'in sözlerine tepki gösterdi. Güneş'in hedef saptırmak için böyle bir yol izlediği yorumları yapıldı.

Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçından sonra kullandığı ifadelere basın mensupları tepki gösterdi
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi

Milli Takım, Şenol Güneş, oyunlar, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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