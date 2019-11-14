Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan neslin önünü açarlar"
Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan neslin önünü açarlar' - Son Dakika Spor

Şenol Güneş: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan neslin önünü açarlar"

6 saat önce

- Şenol Güneş: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan neslin önünü açarlar"İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk insanın bir araya geldiğini bir kez daha gördüğünü söyleyerek, "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek...

- Şenol Güneş: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan neslin önünü açarlar"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk insanın bir araya geldiğini bir kez daha gördüğünü söyleyerek, "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan nesildeki futbolcu arkadaşlarının önünü açarlar" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında evinde karşılaştığı İzlanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "9 ay oldu. Bir çocuk doğdu. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na daha önce de katıldık. Sürdürülebilir olabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Bir mutluluğu, Türkiye'nin sevincini paylaşıyoruz. Kazanamadık, üzgünüz. Bugün böyle gerekliydi. Son iki maçta beraberlik aldık. Rakibe ve oyuna göre öyle oynamak gerekiyordu. Son 10 dakikada panikledik. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı biraz bocaladık. Zor bir rakibi aşarak bir maç öncesinden Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Keşke 25 puanla bitirebilseydik. Daha eksik de olsa grup birincisi olacağımızı bilmiyoruz. Son Andorra maçını kazanacağız. Türk insanın bir araya geleceğini gösteren olayı bir kez daha gördük. İstanbul'da 3 sahada maç yaptık. Bunları aştık. Ülke insanın sevdiği bir takım olgusu yaptık. Bu oyuncular daha yeni başlıyorlar. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp gelecek olan nesildeki futbolcu arkadaşlarının önünü açarlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bizim takım bugün itibariyle sevinçli, mutlu. Ben de bu mutluluğu sizle paylaşıyorum" diye konuştu.

Şenol Güneş: İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan neslin önünü açarlar

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, İstanbul, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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