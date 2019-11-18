Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Andorra'da Ümit Milli Takım idmanına ziyaret
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Şenol Güneş'ten Andorra'da Ümit Milli Takım idmanına ziyaret

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Andorra'da Ümit Milli Takım idmanına ziyaret, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için A Milli Takım'ın maçının ardından bu ülkede kalan Güneş, Ulusal Stadyum'daki idman öncesinde, takıma konuşma yaptı ve başarılar diledi.

Ümit Milli Takım, yaptığı antrenmanla Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.

Andorra ile Türkiye arasında Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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