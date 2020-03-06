Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

6 saat önce

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile ziyarette bir süre görüşen Güneş, Trabzonspor'a başarılar diledi.

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret, System.String[]

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile ziyarette bir süre görüşen Güneş, Trabzonspor'a başarılar diledi. Sağıroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyarete eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Faruk Özak, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski kulüp yöneticisi Erdal Atalay da katıldı.


Ziyaretin anısına Trabzonlu ressam Cem Aşçıoğlu'nun yaptığı kara kalem portreleri ile üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım ve Trabzonspor formaları hediye edildi.

Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Kasapoğlu, Trabzonspor, Faruk Özak, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:27 
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