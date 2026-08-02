Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması - Son Dakika
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Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir’deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2 GÜN ÖNCE DÜZENLENEN MİTİNGDE KONUŞTU 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından 31 Temmuz 2026 tarihinde İzmir'de düzenlenen mitingde konuşan İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'in açıklamaları yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıgil'in konuşmasında yer alan ifadeler üzerine harekete geçti.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE TEHDİTTEN SORUŞTURMA 

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Kadıgil'in sözlerinin Türk Ceza Kanunu kapsamındaki ilgili maddeleri ihlal ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"31/07/2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen ve İzmir ilinde gerçekleşen miting sırasında Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera KADIGİL'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle TCK 299 ve 310/2. Maddelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve Tehdit suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kadıgil hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Başsavcılığı, İşçi Partisi, Sera Kadıgil, Milletvekili, İstanbul, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sera Kadıgil Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    geç bile kalındı 6 5 Yanıtla
  • Aksacli.3458 Aksacli.3458:
    bütün milletvekilerinin dukunulmazlıkları kalkması gerekir,hangi delikanlı ne konuşmak istiyorsa çıkıp konuşsun. 5 2 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Eleştiri ve hakaret arasındaki farkı bilmiyoruz?????? 2 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    son söylediği lafın haklılığı var malesef 0 0 Yanıtla
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