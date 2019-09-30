Son Dakika Haberleri: Seramiksan dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie'de
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Seramiksan dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie'de

2 dakika önce

Seramiksan, İtalya'da düzenlenen Cersaie fuarında sergilediği yeni koleksiyonu ile beğeni topladı.

Seramiksan dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie'de, System.String[]

Seramiksan, İtalya'da düzenlenen Cersaie fuarında sergilediği yeni koleksiyonu ile beğeni topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, 23-27 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Cersaie fuarına bu yıl 12. kez katıldı. Seramiksan Cersaie'de birbirinden farklı ebat, renk ve desen seçeneğinden oluşan yepyeni fuar koleksiyonunu sergiledi

Seramiksan'ın Cersaie'ye özel oluşturduğu yeni koleksiyonunda Gold Calacatta, İnvisible Marble, River, Black Star, Bella, Beton, Mist, Ardezia, İntegra, Aroc, Zeus oluşan porselen ve duvar karosu serileri ile Nest, Marbella, New Travertin, Aroc, Zen, Vision ve Bazalt'dan oluşan yepyeni yer karosu yenilikleri yer aldı.

Benzersiz formu ile Türkiye'de ilk ve tek: "Fishbone Koleksiyonu"


Türkiye'de ilk kez Seramiksan tarafından, Chevron modeli ile kalıptan üretilen Fishbone Koleksiyonu, Unicera'nın ardından Cersai'de ilk kez sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alışılmışın dışında benzersiz formu ile dikkat çeken koleksiyon, ahşap, mermer, beton, doğaltaş ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği Classic Wood, Nordik, Loft, Cement-Art, Soho, Matrix, Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor. İçerisinde yer alan dokuz farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği Fishbone koleksiyonu, dekorasyon dünyasına damga vuran ve yaratıcılığı ön plana çıkaran, Mix&Match döşeme şekli ile sofistike ve yaratıcı mekanlar vaat ediyor.


Seramiksan'ın vitrifiye koleksiyonunda yer alan, ilk kez Cersai'de görücüye çıkardığı yeni tezgah üstü lavabo serisi Aura'da fuarda ön plana çıkan ürünler arasındaydı. 7 farklı renk seçeneği sunan, ince ve zarif görünümü 3 farklı form ile birleştiren seri, sınırsız hayal gücü ile özgün ve sıra dışı banyolar tasarlanmasına olanak sağlıyor.

İtalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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