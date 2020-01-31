Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

6 saat önce

Serbes Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu, System.String[]

Serbes Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek güreş milli takımına çağırılan isimleri açıkladı.

Milli takım kampında sakatlanan ve sol omzundan ameliyat olan Taha Akgül'ün bulunmadığı kadroda şu sporcular yer aldı:

"Süleyman Atlı (57 kilo), Hamza Alacak (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Batuhan Demirçin (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Süleyman Karadeniz (92 kilo), İbrahim Bölükbaşı (97 kilo), Tanju Gemici (125 kilo)"

İtalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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