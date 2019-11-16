Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon yarın belli olacak

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Serbest Güreş Süper Lig'de, 2019 yılının şampiyonu yarın belirlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden organizasyonda, gruplarını ilk iki sıra içinde tamamlayan takımlar yarı finale kaldı.

A Grubu'nu 12 puanla Ankara İlbank lider, 9 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada tamamladı. B Grubu'nda ise 11 puan elde eden takımlardan Ankara ASKİ Spor birinci, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ikinci oldu.

Yarın 12.00'de başlayacak yarı final turunda, Ankara İlbank-Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Ankara ASKİ Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak. Yenilen ekipler saat 14.00'te üçüncülük maçına çıkacak, saat 15.30'da ise final mücadelesi başlaşacak.

İki takım Süper Lig'e veda edecek

Dört takım ise yarın ligde kalma mücadelesi verecek.

A Grubu'nu 2 puanla 6. sırada tamamlayan İstanbul Sancaktepe, B Grubu'nu puansız 7. sırada bitiren İstanbul Bahçelievlerspor'la, B Grubu'nu 3 puanla 6. sırada tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise A Grubu'nda puan alamayan Kocaeli İzmit Belediyesi Spor Kulübü ile ligde kalmak için klasman maçları yapacak. Klasman maçları, saat 11.00'de başlayacak.