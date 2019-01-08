Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

31 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 223,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,50 liradan, bin 472 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 493 liradan, 203,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,50 liradan, bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 458 liradan, 719 liradan alınan Yarım Ziynet 729 liradan ve 360 liradan alınan Çeyrek Ziynet 365 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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