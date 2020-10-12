Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,60 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 241 liradan, 445,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449,25 liradan, 3 bin 147 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 167 liradan, bin 573 liradan alınan Yarım Ziynet bin 583 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor.

-İHA-